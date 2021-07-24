Умер один из основателей "Ласкового мая"

Ушел из жизни Алексей Мускатин — один из первых российских музыкальных композиторов, который входил в состав основателей групп "Ласковый май" и "Руки вверх!".

Об уходе из жизни Алексея Мускатина сообщил его друг и коллега Андрей Разин. Создатель студии "Ласковый май" отметил, что продюсер долгое время боролся с тяжелой болезнью. Какой именно недуг привел к смерти, он не уточнил.

Алексей Мускатин — один из создателей групп "Ласковый май", "Руки вверх!", "Кар-Мэн". За годы своей работы он организовал более 10 тыс. концертов в России. Продюсер скончался на 60-м году жизни.