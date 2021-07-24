Нидерланды хотят экстрадировать россиян за раскрытие данных о катастрофе MH17

Власти Нидерландов намерены выслать из страны российскую пару, которая предоставила сведения о крушении малайзийского Boeing-777 рейса MH17.

Как сообщает газета De Volkskrant, ссылаясь на имеющиеся в редакции документы, россияне случайно получили информацию о "боинге". В 2016 году пара запросила в Нидерландах убежище, а в 2018 году предоставила данные по делу MH17.

"Миграционная служба и судьи посчитали нелогичным и заслуживающим порицания, что они предоставили эти данные лишь спустя два года", — указывается в материале.

Теперь голландские власти рассматривают вариант, предполагающий экстрадицию россиян из страны. Однако газета не уточняет, какие именно сведения предоставила пара нидерландской стороне.