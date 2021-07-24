Константин Рауш близок к переходу в немецкую "Арминию"

Крайний защитник Константин Рауш может перейти в немецкий клуб "Арминия".

Российский футболист Константин Рауш находится в расположении выступающего в чемпионате Германии клуба "Арминия", сообщили журналисты немецкого Kicker. Накануне он принимал участие в товарищеском матче против "Штутгарта" на предсезонном сборе в Австрии. Не исключено, что в ближайшее время Рауш подпишет контракт с "Аустрией".

Последним клубом защитника было столичное "Динамо". Рауш принял участие в 48 матчах московского клуба, отметившись двумя голами и восемью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего защитника в 1,5 миллиона евро.