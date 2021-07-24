Сборная России располагается на 10-й строчке в медальном зачете после первого дня ОИ

Российская олимпийская команда делит десятое место в медальном зачете ОИ-2020 после первого дня соревнований.

Первый соревновательный день завершился на 32-летних Олимпийских играх в Японии 24 июля. Российским спортсменам удалось завоевать две медали. Анастасия Галашина заняла второе место в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Тхэквондист Михаил Артамонов стал бронзовым призером ОИ-2020 в весовой категории до 58 килограммов.

Первое место в медальном зачете Олимпиады после стартового соревновательного дня занимает сборная Китая, в активе которой четыре награды. Российская команда, выступающая под флагом ОКР, делит с Сербией десятую строчку.