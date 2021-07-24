"Вы бегите": Гаспарян обратился к "донатерам" ФБК после слива данных "Умного голосования"

Ситуацию со сливом баз "Умного голосования" прокомментировал публицист Армен Гаспарян. Он также дал совет сторонникам блогера Алексея Навального позаботиться о своей безопасности.

Представители ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) могут слить данные спонсоров, предупредил эксперт. Вина за случившееся лежит на руководителе ФБК Леониде Волкове, считает Гаспарян.

"Лео Волков, сидящий в Литве, продолжает оказывать исключительные услуги российским правоохранительным органам. Вслед за засвеченными московскими и петербургскими базами навальнистов он сделал то же самое с саратовскими", — передает слова Гаспаряна издание "Народные новости".

Слив данных саратовских сторонников осужденного блогера Навального не станет последним. Поэтому Армен Гаспарян посоветовал спонсорам ФБК сбежать из России до тех пор, пока Волков не обнародовал их личную информацию. Также публицист напомнил: финансирование экстремистской деятельности попадает под статью 282.3 УК РФ и карается штрафом от 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до восьми лет.

"Вы бегите, пока он и базу с вашим участием не засветил", — заметил Армен Гаспарян.

За последнюю неделю в Сеть попали почтовые адреса более 190 тыс. московских и около 96 тыс. петербургских подписчиков портала "Умное голосование". Мнение о том, что причина заключается в уязвимости сайта, 21 июля выразил пользователь ресурса Habr.com. Уже 22 июля было заявлено об устранении ошибки, но это не спасло саратовских пользователей, данные которых появились в открытом доступе на следующий день.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России