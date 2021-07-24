Губернатор Петербурга Беглов поздравил завоевавшего бронзу на ОИ-2020 Михаила Артамонова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов со словами поздравления обратился к 24-летнему спортсмену Михаилу Артамонову, который завоевал бронзу в тхэквондо на Олимпиаде в Токио.

Беглов пожелал петербургскому спортсмену новых побед и успехов. Он отметил, что выступление Михаила Артамонова на Олимпийских играх является показателем того, что тхэквондо в Санкт-Петербурге находится на высоком уровне развития.

"Вы проявили спортивный характер и силу воли. В Вашем успехе значительная доля труда и тренерского таланта наставника — Ильи Филипповича Пака", — отметил губернатор Северной столицы.

Михаил Артамонов стал вторым спортсменом, который в стартовый день Олимпиады-2020 принес России медаль. Первое серебро в соревнованиях по стрельбе выиграла Анастасия Галашина.