Социолог Шугалей объяснил, откуда появился американский миф о "гаванском синдроме"

США не исключили причастности России к "гаванскому синдрому" своих дипломатов, однако подобные заявления заставляют сомневаться в своей логичности.

Таким мнением в комментарии с "ПолитЭкспертом" поделился социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. Он высказал свою точку зрения об истории с так называемым "гаванским синдромом". С 2016 года американские дипломаты, ведущие свою деятельность на Кубе, начали жаловаться на головокружения, шумы в голове, расстройства зрения и тошноту. Причем сотрудники посольства в Гаване заявили, что похожие симптомы наблюдались у членов их семей.

В итоге Соединенные Штаты заподозрили спецслужбы России, Китая, Ирана, Северной Кореи и Кубы в использовании некого прибора, который может генерировать целенаправленные вредоносные волны

По словам Шугалея, США давно ведут против России гибридную войну, и данный американский миф является ее нелепой составной частью.

"Зайти они могут как угодно далеко. Я думаю, надо просто не брать всерьез эти заявления. Даже школьнику понятно, что это смешно — у них там ухудшается самочувствие, и виновата в этом Россия", — указал глава ФЗНЦ.

Он также посоветовал американцам пересмотреть подход к своему образу жизни, тогда должно будет наладиться и хорошее самочувствие.