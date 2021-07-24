Канчельскис высоко оценил назначение Карпина на пост тренера сборной России

Экс-игрок сборной, футболист Андрей Канчельскис высказался о назначении Валерия Карпина на должность главного тренера российской команды.

Спортсмен убежден, что это наилучший выбор из возможных. Он искренне пожелал новому тренеру удачи на новом посту. Футболист заявил, что с этого момента Россия будет болеть за национальную команду по-настоящему. Канчельскис указал на огромный багаж опыта Карпова.

"Черчесов только рассказывал всем, какой он крутой вратарь, а по факту обычный запасной. Игроки будут уважать Валерия Георгиевича намного больше", — поделился он мнением в интервью порталу Sport24.

По словам бывшего игрока национальной сборной, совмещение работы в сборной и футбольном клубе "Ростов" — не самая хорошая идея, однако это значительно лучше, нежели доверить столь ответственное дело кому-либо другому.