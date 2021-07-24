Эксперты перечислили три ошибки США, из которых Россия извлекает пользу

США регулярно совершают одни и те же ошибки во внешней политике, которые президент России Владимир Путин умело обращает в свою пользу. К такому выводу пришли эксперты американского издания Center for European Policy Analysis (CEPA).

Аналитики считают, что понимать психологию западных партнеров Путину помогает его офицерский опыт при КГБ в Германии. С 1985 по 1990 год он действовал в Дрездене под прикрытием, занимая должность директора Дома дружбы СССР — ГДР. В сферу интересов разведгруппы, как рассказывал сам Путин, входили страны Западной Европы — союзники США.

Все это помогает российскому лидеру извлекать выгоду из общения с западными государствами, продолжили в CEPA. Так, например, Вашингтон и его основные партнеры почти всегда избегают обострения конфликтов и призывают к диалогу. При разрешении особенно важных для России вопросов такой подход дает Москве «солидное преимущество».

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Еще одна ошибка Запада — это попытка детально решать проблемы. Не желая противостоять России по всем направлениям, Новый Свет фактически оставляет Путину поле для маневра.

Глава государства предлагает сотрудничество по менее интересным для Москвы темам, при этом сохраняя позицию по принципиально важным. Таким образом, российский лидер дает стимул США к диалогу и не противостоит этому общению.

«Все это говорит о том, что самая важная ошибка США, которой Путин с легкостью пользуется, – это высокомерие. Вашингтон думает, что западный либеральный порядок настолько естественен, настолько привлекателен и настолько доминирует, что весь остальной мир будет требовать часть этого», — не сомневаются обозреватели.

Ньюинформ / pixabay.com

В таких условиях Вашингтону следует действовать более активно, как искусному предпринимателю, чтобы победить в жесткой конкуренции со своими противниками в лице РФ, Китая и Ирана.