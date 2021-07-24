Представитель США поднимет вопрос санкций во время визита в Китай

Новые антиамериканские санкции Китая не станут инструментом давления на Вашингтон в ходе предстоящих переговоров. Об этом заявили в Белом доме.

В сообщении сказано, что первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман планирует поднять вопрос об ограничительных санкциях во время визита в Пекин. Соперничество с Китаем не должно перерастать в конфликт, уверены в Белом доме.

Ранее Китай ввел санкции против нескольких американских частных лиц и организаций. В списке присутствует бывший министр торговли США Уилбур Росс.