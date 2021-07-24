Английский астрофизик случайно нашел метеорит старше самой Земли

Астрофизик, житель Лафборо обнаружил на западе Англии древнейший метеорит, который оказался старше самой Земли.

Материал камня напоминает неплотный бетон, частицы которого никогда не подвергались сильным космическим столкновениям. Основная часть осколка состоит из оливина и листового силиката с минеральными включениями. Ученые никогда не находили подобных метеоритов на Земле.

Возраст находки оценивается в 4,6 млрд лет, в то время как третьей планете от Солнца только 4,54 млрд лет. По мнению астрофизиков, метеорит прилетел на Землю из пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера, сообщает РИА Новости.

Астрономы заметили необъяснимое исчезновение девяти звезд в космосе в течение 30 минут. Ученые зафиксировали такое явление впервые и пока затрудняются объяснить его причину, сообщает 360tv.ru.