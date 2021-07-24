Российские гимнасты Нагорный и Далалоян вышли в финал многоборья в Токио

В финал личного многоборья квалифицировались ведущий гимнаст сборной России, трехкратный чемпион мира Никита Нагорный и Артур Далалоян.

Гимнасты сборной России вышли во все финалы — командного и личного многоборья и шести снарядов, включая упражнения на кольцах, брусьях, перекладине. Кроме Нагорного и Далалояна, за медали на Олимпиаде будут бороться Денис Аблязин, Давид Белявский и Александр Карцев.

При этом безусловным фаворитом считается Никита Нагорный. Эксперты полагают для победы над противниками в борьбе за золото ему нужно поберечь силы перед финалом. Поклонники надеются, что 24-летний атлет из Ростова-на-Дону сможет встать на первую ступень пьедестала почета.