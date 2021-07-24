Хоккеист Евгений Пупков умер от последствий коронавируса

Казахстанский тренер, бывший хоккеист СКА и новокузнецкого "Металлурга", участник Олимпиады 2006 года Евгений Пупков умер от последствий коронавируса.

Хоккеист скончался на 46-м году жизни. Печальную новость сообщили на официальной странице клуба "Алматы" в социальной сети "ВКонтакте". На следующий сезон Пупков был приглашен в клуб на должность старшего тренера. "Алматы" выразили соболезнования его родным и близким.

Пупков играл в составе сборной Казахстана на Олимпиаде 2006 года в Турине. Хоккеист отыграл 469 матчей на чемпионате России, отдал 44 результативные передачи и забросил 23 шайбы.