Алексей Пушков объяснил, почему Украина бьет пенальти в свои ворота

Газовые фантазии украинского руководства и глобальные замашки Киева вызывают оторопь, считает представитель Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук ранее заявил, что Украина может стать газовым хабом для Европы после запуска "Северного потока — 2". По его словам, для этого нужно использовать другие трубопроводы.

"Нет у украинской ГТС глобального потенциала, нет к ней и интереса за пределами Восточной Европы", — заявил Пушков, комментируя слова украинского политика.

Российский сенатор подчеркнул, что единственным вариантом для Киева было бы заключение договоренностей с Москвой "без конфронтации и истерик". Однако Украина продолжает бить пенальти в собственные ворота, добавил Пушков.

Украина ранее предъявила требования к Западу из-за проекта "Северный поток — 2". Киев рассчитывает получить гарантию сохранения статуса страны-транзитера, сообщает сайт 360tv.ru.