Американцы впервые с ОИ-1972 остались без медалей на старте турнира в Токио

Национальной сборной США не удалось выиграть ни одной медали разной пробы в стартовый день летних Олимпийских игр в японском Токио.

Американцы не смогли пробиться на призовые места в стрельбе из винтовки и пистолета, женском турнире по тяжелой атлетике, стрельбе из лука и в велогонках. Сборная США последний раз так неудачно начинала летние Олимпийские игры почти 50 лет назад.

Американские спортсмены в 1972 году в Мюнхене также не смогли выиграть ни одной медали в первый день соревнований. Вполне вероятно, что копилка с медалями у американцев стремительно начнет пополняться 26 и 27 июля, когда пройдут первые дни турниров по водным видам спорта, где США традиционно очень сильны.