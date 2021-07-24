«Надо любить свою Родину». Глава парламента Крыма решил работать без зарплаты

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов решил перейти на безоплатный режим работы. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона.

«Установить, что с 24 июля 2021 года Председатель Государственного Совета Республики Крым Константинов Владимир Андреевич осуществляет свои полномочия не на профессиональной постоянной основе», — сообщается в документе.

Глава крымского парламента пояснил, что уже давно стремился отказаться от зарплаты. Однако, по его словам, такое решение не скажется ни на его работе, ни на деятельности Госсовета.

wikipedia.org / Vahe Martirosyan

«Я пришел в политику из бизнеса уже состоявшимся в финансовом плане человеком. Для того, чтобы работать на благо Крыма и крымчан, "должностей-зарплат" не надо. Для этого надо искренне любить свою Родину, Крым, своих земляков. И это не требует вознаграждения», — заявил Константинов.

Как подчеркнула его пресс-секретарь Кристина Попкова, постановление о дальнейшей работе Константинова на безвозмездной основе уже принято на сессии депутатами.

Согласно сведениям о доходах, обнародованным на сайте Госсовета, в 2020 году Константинов заработал 25,3 миллиона рублей, а в 2019 — 22 млн руб. Самый высокий показатель был зарегистрирован в 2016 году — 84 млн руб.