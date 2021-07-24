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«Надо любить свою Родину». Глава парламента Крыма решил работать без зарплаты

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«Надо любить свою Родину». Глава парламента Крыма решил работать без зарплаты

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов решил перейти на безоплатный режим работы. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона.

«Установить, что с 24 июля 2021 года Председатель Государственного Совета Республики Крым Константинов Владимир Андреевич осуществляет свои полномочия не на профессиональной постоянной основе», — сообщается в документе.

Глава крымского парламента пояснил, что уже давно стремился отказаться от зарплаты. Однако, по его словам, такое решение не скажется ни на его работе, ни на деятельности Госсовета.

«Надо любить свою Родину». Глава парламента Крыма решил работать без зарплаты
wikipedia.org  / Vahe Martirosyan

«Я пришел в политику из бизнеса уже состоявшимся в финансовом плане человеком. Для того, чтобы работать на благо Крыма и крымчан, "должностей-зарплат" не надо. Для этого надо искренне любить свою Родину, Крым, своих земляков. И это не требует вознаграждения», — заявил Константинов.

Как подчеркнула его пресс-секретарь Кристина Попкова, постановление о дальнейшей работе Константинова на безвозмездной основе уже принято на сессии депутатами.

Согласно сведениям о доходах, обнародованным на сайте Госсовета, в 2020 году Константинов заработал 25,3 миллиона рублей, а в 2019 — 22 млн руб. Самый высокий показатель был зарегистрирован в 2016 году — 84 млн руб.