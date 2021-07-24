Глава ФЗНЦ Шугалей рассказал, как положить конец войне в Афганистане

Обстановка в Афганистане ощутимо накалилась после вывода американских военных, однако шанс не стать "второй" Ливией у страны все еще есть, уверен социолог Максим Шугалей.

Развитие событий в Афганистане вызывает обеспокоенность во многих странах мира и сейчас речь идет не только о тех, которые находятся по соседству с республикой. Американцы решили сбежать из афганского государства после 20-летней безуспешной операции, оставив попытки подчинить Кабул и бросив своих партнеров в безвыходном положении. Однако Афганистан еще может избежать судьбы Ливии, передает ФАН.

Таким мнением поделился президент Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей в ходе пресс-конференции о ситуации в Афганистане, организованной Медиагруппой "Патриот". По его словам, у Кабула есть один шанс разрешить конфликт невоенным путем.

"Наилучшим исходом из этой ситуации будет создание нового правительства, в которое войдут обе стороны конфликта. Победа одной из сторон приведет к тому, что противостояния будут происходить в дальнейшем", — подчеркнул социолог.

Максим Шугалей убежден, что только смена политического руководства, в которое также войдут представители движения "Талибан"1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и официального Кабула послужит началом для мирного урегулирования военного конфликта в стране.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации