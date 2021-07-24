В Китае рассказали об «унизительном» для ВВС США форсаже российского Ту-160

Российский стратегический ракетоносец Ту-160 стал настоящей «головной болью» Вашингтона после воздушного инцидента, произошедшего в середине июня этого года. Тогда бомбардировщик резко ушел от американских F-35 и F-16 благодаря изменяемой геометрии крыльев, чем сильно унизил ВВС США. Об этом напомнили эксперты китайского издания New.qq.com.

Аналитики обратили внимание, что в 1960-е годы СССР успешно производил современную технику, включая стратегические ракеты Р-7 и крейсеры проекта 26 («Киров»). Однако на тот момент советской армии не хватало стратегического бомбардировщика, который бы мог нести оружие и вести бой.

Впрочем, уже в 1975 году проблема была решена: ОКБ Туполева начал разработку сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Свой первый полет машина совершила в декабре 1981 года, а уже через шесть лет поступила на вооружение.

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Именно за белый цвет, который отличал Ту-160 от остальных бомбардировщиков, летчики и прозвали его «Белым лебедем». При всем при этом самолет обладает высокой боевой эффективностью — его максимальная нагрузка составляет не менее 40 тонн.

«Еще страшнее вращающаяся пусковая установка дозвуковых крылатых ракет воздушного базирования. Также бомбардировщик Ту-160 оснащен полной системой управления огнем и навигацией, а также радаром дальнего обнаружения, способным определять наземные и морские цели на большом расстоянии», — восхитились обозреватели из Китая.

Все эти характеристики позволили российскому ракетоносцу стать одним из крупнейших межконтинентальных бомбардировщиков стратегического назначения и настоящей угрозой для США.

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Так, эксперты напомнили, что в середине июня Ту-160 перехватили американские истребители F-35 и F-16. Однако российский самолет установил максимальную стреловидность крыльев и, включив форсаж, ушел от преследователей, чем очень их унизил.

«В конце концов, F-35 мог смотреть только на дым, оставленный струей от хвостовой части бомбардировщика Ту-160, он мог только наблюдать, как улетает "Белый лебедь"», — констатировали китайские аналитики.

В издании добавили, что Ту-160 является настоящим сокровищем России и гарантом ее безопасности.