Один человек погиб, еще трое пропали без вести во время крупного наводнения в Сочи

Река Мацеста вышла из берегов в результате мощного ливня в Сочи. Жертвой стихии стал один человек, еще двое числятся пропавшими без вести.

Очевидцы рассказали, что волна размыла дороги в спальных районах города. В воде оказались подвалы, в некоторых помещениях домов на первом этаже повреждена оказалась мебель. Жители Хоста сообщили, что ночью район буквально ушел под воду. Автомобили плыли по улицам. Участки дорог накрыло толстым слоем ила.

Сильный ливень прошел в Сочи 23 июля. Сильные повреждения получил пляж в поселке Лоо. Подтопленными оказались участки дорог в Хосте.