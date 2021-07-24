План спасения украинской ГТС после запуска "СП-2" озвучили в Верховной раде

Киеву "вообще ничего не мешает" спасти газотранспортную систему Украины после запуска "Северного потока — 2", уверен депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.

Так, после окончания строительных работ на "Северном потоке — 2" Украине необходимо стать для Европы газовым хабом, используя другие газопроводы. Например, турецкий — перекачивать газ из Ирана или Азербайджана. Более того, на кораблях из Катара можно поставлять СПГ, пояснил депутат в эфире телеканала "Наш".

Камельчук предупредил, что газотранспортная система перестанет функционировать, если там будет отсутствовать достаточное количество топлива.