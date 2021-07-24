Российские баскетболисты одержали крупную победу над Китаем на ОИ-2020

Мужская сборная России по баскетболу 3x3 разгромила Китай в первом матче олимпийского турнира в Токио.

Сборная России по баскетболу 3x3 со счетом 21:13 победила национальную команду Китая в дебютной встрече олимпийского турнира. Самым результативным игроком встречи стал Александр Зуев, набравший 12 очков.

Во втором матче на ОИ-2020 мужская сборная России по баскетболу 3x3 сыграет с Нидерландами. Матч начнется в 16:00 по московскому времени. В олимпийском турнире по баскетболу принимают участие восемь национальных сборных. Четыре из них выйдут в полуфинал.