Литве не хватило проволоки для забора на границе с Белоруссией

В Литве приостановили строительство стены на границе с Белоруссией из-за нехватки колючей проволоки, передает BNS. Как сообщил замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, республика уже начала переговоры с другими странами для приобретения необходимого материала.

«В Литве ее никто не производит, то есть такого диаметра в Литве не могут изготовить. Ближайшая страна — Польша, но Польша тоже сделала заказ для охраны своей границы», — заявил Абрамавичюс.

Сейчас Литва пытается договориться с другими государствами, в частности, с Данией и Словенией. Представитель МВД пообещал, что в ближайшее время будет закуплено 20 километров проволоки.

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Однако Абрамавичюс пояснил, что это товар «специфического назначения, которым так просто поделиться нельзя». Для возведения забора Вильнюс использует концертину — колючую проволоку с острыми лезвиями. Подобное заграждение можно преодолеть только с помощью спецсредств — ножниц, кусачек или взрывчатых веществ.

10 июля на границе с Белоруссией установили первые 500 метров проволочного заграждения. По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, из армейского резерва было использовано 4,5 км проволоки, применяющейся в военной инженерии. Ее запас исчерпан.

В общей сложности колючий забор планируется установить на участках границы протяженностью около 550 километров. Стоимость ограждения может составить около €41 млн, заявила глава МВД Агне Билотайте. При этом правительство республики выделило на строительство лишь €4,8 млн.

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О намерении возвести стену на границе с Белоруссией литовский премьер Ингрида Шимоните объявила 7 июля. Поводом стал наплыв беженцев с Ближнего Востока и Африки, которые пытаются незаконно пересечь границу со стороны Минска.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался помогать Евросоюзу в борьбе с нелегальной миграцией в ответ на санкции из-за принудительной посадки самолета Ryanair. Однако 19 июля он заявил, что страна поможет Литве решить эту проблему, но не безвозмездно.

С начала 2021 года литовские власти задержали 2 430 нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, среди которых были граждане Ирака, Конго, Камеруна, Афганистана и других стран. 2 июля Литва объявила режим ЧП.