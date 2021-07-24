МЧС не видит необходимости эвакуировать население из-за ливней в Сочи

Сильные дожди в Сочи спровоцировали разливы рек. Министерство чрезвычайных ситуаций не видит пока необходимости в эвакуации населения.

За один час на территории Сочи выпало 52,6 мм осадков. Уровень воды в реках Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста поднялся достаточно высоко. Оказались частично подтоплены трансформаторные подстанции.

Электрики обесточили энергообъекты в целях обеспечения безопасности. Затоплена часть дороги в поселке Хоста, несколько торговых помещений в Дагомысе. Ведутся работы по ликвидации последствий и возобновлению энергоснабжения.