CAS разрешил президенту ФТАР Максиму Агапитову посетить ОИ в Токио

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов в ближайшее время прибудет в Токио на летние Олимпийские игры.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне разрешил исполняющему обязанности главы Федерации тяжелой атлетики присутствовать на Олимпиаде. Максим Агапитов подтвердил решение CAS в интервью ТАСС и отправится в Японию в ближайшее время.

Ранее Спортивный арбитражный суд отказал Максиму Агапитову в выдаче аккредитации на посещение спортивных мероприятий в Токио из-за возможной причастности к допинговым скандалам российских тяжелоатлетов.