Оперштаб сообщил о возобновлении авиасообщения между Россией и еще тремя странами

Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Молдавией и Доминиканой с 9 августа. Об этом сообщили в оперштабе РФ по предотвращению распространения коронавируса.

Эпидемиологическая обстановка в странах позволяет снова запустить рейсы, которые были приостановлены с началом пандемии COVID-19. Воздушные суда начнут курсировать из Москвы в Манаму, Пунта-Кану, Ла-Роману, Пуэрто-Плату и Кишинев.

С 9 августа также увеличат количество регулярных перевозок на взаимной основе в Сирию и Египет. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба.