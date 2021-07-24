Сергей Безруков сообщил о рождении пятого ребенка

Народный артист РФ Сергей Безруков стал отцом в пятый раз. Супруга актера, режиссер Анна Матисон родила от него сына, которому дали имя Василий.

О рождении ребенка Безруков сообщил на своей странице в Instagram. Счастливый отец опубликовал фото, на котором он широко улыбается. На заднем плане можно увидеть супругу актера с новорожденным сыном. Похоже, актер присутствовал на родах.

"Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом", — написал артист.

Мальчик стал третьим совместным ребенком Безрукова и его супруги — они уже воспитывают дочь и сына. Кроме того, у актера есть двое внебрачных детей от предыдущих отношений. Поклонники и коллеги артиста поздравили его с пополнением в комментариях.

"Какое счастье!!! Пусть Господь бережет вашу семью!!! Здоровья и радости! Василий, добро пожаловать!" — написала актриса Елизавета Боярская. "Дорогой, поздравляю вас. Дай бог всей вашей семье счастья, здоровья и большой любви", — оставил пожелание дрессировщик Эдгард Запашный.

Безруков женат на Анне Матисон с 2016 года. До этого он 15 лет состоял в браке с актрисой Ириной Безруковой, но совместных детей у бывших супругов нет.