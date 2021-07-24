Мегапожар разгорелся в лесах Калифорнии

Площадь лесного пожара Dixie, который разгорелся в американском штате Калифорния, составляет 40,4 тысяч га. Ему присвоили статус мегапожара.

Спасатели не могут пока взять под контроль пламя, которое стремительно распространяется и охватывает все большие территории. Сотрудники МЧС эвакуируют людей, однако пока организовано только два пункта убежища.

По последним данным, стихия уже уничтожила 70 жилых домов и более 100 других построек в США. Тысячи жителей штата остались без крова. Всего в западных штатах бушует 83 мощных пожара. Площадь составляет 553 тысячи га земли.