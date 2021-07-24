Американские политики попали под санкции Китая

Правительство Китая вводит санкции против семи политиков и организаций США, в числе которых бывший американский министр торговли Уилбур Росс, сообщил МИД КНР.

Под ограничительные меры попала некоммерческая организация "Национальный демократический институт по международным вопросам". Также в списке числятся председатель Американо-китайской комиссии в сфере экономики и безопасности при Конгрессе США Кэролин Бартоломью, замглавы Исполнительной комиссии Конгресса США по Китаю Джонатан Стиверс и другие лица.

Ранее власти Норвегии обвиняли хакеров из Китая в кибератаке на парламент страны. В ходе расследования посол КНР в Норвегии был вызван в МИД в Осло.