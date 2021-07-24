Минтруд России разъяснил работодателям правила вакцинации от COVID-19

Роспотребнадзор и Минтруд РФ разъяснили работодателям правила проведения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в рабочих коллективах.

Роспотребнадзор определил категории работников, которые по роду своей деятельности пересекаются с большим количеством людей, ввиду чего подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Работник может отказаться от прививки, но в этом случае работодатель обязан отстранить сотрудника на период эпидемиологического неблагополучия.

Ведомства обозначили, что уровень коллективного иммунитета на предприятиях должен быть не менее 80% всего состава, включая переболевших коронавирусом сотрудников. Отстранение от работы при отказе от вакцинации без медицинских противопоказаний происходит без сохранения заработной платы. Работодатель также вправе по возможности перевести сотрудника на дистанционную форму работы.