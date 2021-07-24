Лидер сборной России по теннису Медведев вышел во второй круг Олимпиады

Вторая ракетка мира Даниил Медведев выиграл первый матч олимпийского теннисного турнира в Токио.

Даниил Медведев вышел в 1/16 финала теннисного турнира в рамках ОИ-2020, обыграв казахстанца Александра Бублика. Матч в Токио завершился победой россиянина со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Медведев шесть раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. В матче третьего круга россиянин встретится с победителем матча между Денисом Истоминым и Сумитом Нагалом.

Церемония открытия 32-летних Олимпийских игр состоялась в Токио накануне. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Японии все соревнования в рамках ОИ-2020 проходят без зрителей.