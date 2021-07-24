Количество пострадавших в ДТП с участием "газели" под Астраханью увеличилось

Число пострадавших в ДТП с участием бортовой "газели" и легкового ВАЗ-2110 в Астраханской области увеличилось до восьми человек.

Среди них находятся семь иностранцев, которые ехали на полевые работы. Об этом сообщают в региональной пресс-службе УМВД России.

"В результате ДТП пострадали семь иностранцев и пассажир "Лады". Им оказывается необходимая медицинская помощь, диагнозы уточняются", — говорится в сообщении.

Легковой автомобиль и "газель" столкнулись 24 июля на 210-м километре автодороги Астрахань — Волгоград. В момент происшествия в ВАЗ-2110 находились два человека, а в в грузовой машине — 12. Пассажиры "газели" направлялись на работу в сторону полей.