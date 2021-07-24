Шесть человек пострадали в столкновении ВАЗ и микроавтобуса под Астраханью

Авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса произошла на трассе Астрахань — Волгоград. Травмы в результате ДТП получили шесть человек.

Микроавтобус марки "Газель" перевозил сельскохозяйственных рабочих. В салоне находились 12 человек, все из которых ехали на работы в поля. В отечественной легковушке сидели два человека. Пострадали шесть человек, погибших нет.

Авария не привела к разливу топлива, движение на дороге продолжается в обычном режиме. Четверо пострадавших госпитализированы в Харабалинскую районную больницу, еще двоих доставили в Ахтубинскую районную больницу, уточнили в региональном управлении МЧС России.