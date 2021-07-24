Россиянка Павлюченкова прошла во второй круг теннисного турнира в рамках ОИ

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла итальянскую соперницу Сару Эррани в стартовом матче Олимпиады в Токио. Игра заняла 1 час 10 минут.

Матч закончился со счетом 6:0, 6:1 в пользу российской спортсменки. Во втором сете Павлюченкова брала тайм-аут из-за ухудшения самочувствия на фоне сильной жары. Победа над итальянкой обеспечила россиянке выход во второй круг турнира.

Теперь Павлюченковой предстоит встретиться на корте с победительницей матча между Германией и Великобританией. Немецкую сборную представляет Анна-Лена Фридзам, за британцев играет Хитер Уотсон.