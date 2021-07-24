Российская фехтовальщица Личагина проиграла спортсменке из Италии в 1/16 финала ОИ

Итальянская спортсменка одолела россиянку Юлию Личагину в 1/16 финала соревнований по фехтованию на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Соперницей фехтовальщицы, которая защищает Россию на летних Олимпийских играх в Токио, стала итальянка Маре Наваррия. Поединок завершился поражением Личагиной со счетом 12:15.

Другая российская шпажистка смогла одолеть своего соперника и вырваться в 1/8 финала Олимпиады. Оппоненткой Айзанат Муртазаевой стала кореянка Чхве Ин Джон, встреча закончилась со счетом 15:11.