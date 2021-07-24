Захарова осудила украинского журналиста за недовольство рекламой на ОИ-2020

Украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook высказал недовольство рекламой во время трансляции Олимпийских игр на Первом канале.

Журналист возмутился тем, что на российском канале во время прохода украинской команды включили рекламу. Этот выпад привлек внимание официального представителя МИД России Марию Захарову. Она с иронией отреагировала на слова украинца, поинтересовавшись наличием разрешения на просмотр русских передач без языковой квоты.

"Ты же с таймером Первый канал смотришь: 30% программы на русском отсмотрел и чистосердечно выключаешь телевизор? Не верю, что в таком идеологическом запале ты безответственно относишься к закону о защите государственного языка", — пошутила над претензиями Захарова.

Представитель МИД РФ поделилась скриншотом переписки со своими подписчиками в социальных сетях, передает "Царьград". При этом она уточнила, что изображение является разговором с "много лет томящимся в тылу "агрессора" украинским журналистом Романом Цимбалюком".