Военкор Коц обнаружил отсылку к Гитлеру в салюте на церемонии открытия ОИ

Российский военкор Александр Коц обратил внимание на салют в честь церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Журналист подметил для себя необычный момент.

Внимание Коца привлекло число залпов пиротехники, которое равняется 1488 единицам. Такое число в определенных кругах связывают с личностью Адольфа Гитлера и сторонниками правых идеологий. На фоне этого военный корреспондент вспомнил о режиссере церемонии открытия игр Кентаро Кобаяси, уволенного за шутку о холокосте, передает "Царьград".

"Похоже, прощальный привет от режиссера церемонии открытия Кентаро Кобаяси, которого уволили за шутку о холокосте 23-летней давности", — написал в своем Telegram-канале журналист.

Церемония открытия летних Олимпийских игр проходила 23 июля на территории Токио. В честь этого праздника было запущено большое количество зарядов фейерверка. Из-за коронавирусных ограничений на мероприятии присутствовало всего 950 официальных лиц.