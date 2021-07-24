Галашина получила серебряную медаль в соревнованиях по стрельбе на ОИ в Токио

Российская сборная получила первую медаль на летней Олимпиаде в Токио. Ее завоевала Анастасия Галашина в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров.

Галашина заняла второе место с результатом 251,1 очка и получила серебряную медаль. Обладательницей золота стала китайская спортсменка Цянь Ян, третье место досталось швейцарке Нине Кристен.

Россиянке не хватило лишь 0,7 балла до первого места. Китаянка Цянь Ян набрала 251,8 балла, что стало новым олимпийским рекордом.

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля и продлится до 8 августа. Участие в соревнованиях должны принять около 11 тысяч атлетов более чем из 200 стран мира.