Штангистка Соболь не прошла в финал олимпийского турнира

Двукратный серебряный призер чемпионата Европы Кристина Соболь заняла последнее место в квалификации олимпийского турнира по тяжелой атлетике в весовой категории до 49 кг.

Россиянка два раза не смогла взять начальный вес 80 кг в рывке, после чего ею был заявлен вес 81 кг, но заключительная попытка тоже провалилась, и Соболь заняла последнее место.

Мужскую российскую тяжелую атлетику на Играх в столице Японии представит Тимур Наниев, выступающий в весовой категории до 109 кг. Он является единственным отечественным штангистом, который отобрался на Олимпиаду через квалификационные турниры.