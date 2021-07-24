Легкий самолет потерпел крушение под Хабаровском

Воздушное летательное судно в субботу потерпело крушение на территории Хабаровского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Сотрудники оперативной группы незамедлительно выехали на место происшествия. Данных о пострадавших и погибших в результате падения легкого самолета пока что нет.

"Есть информация о падении легкого самолета, на место выехала оперативная группа. По пострадавшим и погибшим пока ничего не знаем, группа пока не добралась", — заявили в ведомстве.

Падение воздушного судна произошло в районе аэродрома Калинка. Предположительно, на борту самолета находились мужчина и женщина.