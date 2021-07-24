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Россиянки Курочкина и Питиримова пробились в 1/2 финала турнира по гребле на ОИ

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Россиянки Курочкина и Питиримова пробились в 1/2 финала турнира по гребле на ОИ

Российские спортсменки Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова стали полуфиналистками состязаний парных двоек на турнире по академической гребле летней Олимпиады в Токио.

Курочкина и Питиримова в субботу победили в утешительном заезде, выдав результат 7 минут 13,77 секунды. Кроме того, в 1/2 финала также парных двоек распашных без рулевого пробились Василиса Степанова и Елена Орябинская. Полуфинальные заезды пройдут во вторник.

Олимпийские игры стартовали 23 июля и завершатся 8 августа. На турнире российскую команду представляют 355 атлетов.