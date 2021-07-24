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Журналист Попов поддержал возврат индексации пенсий работающим россиянам

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Журналист Попов поддержал возврат индексации пенсий работающим россиянам

Российские власти планируют вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам. Инициативу поддержал журналист и кандидат в депутаты Госдумы Евгений Попов.

Правительство уже назначило ответственные лица за решение вопроса о включении в бюджет индексации пенсий для работающих россиян. Прорабатываться вопрос будет в 2022 году, сообщил источник из Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Индексацию необходимо было вернуть еще вчера. Минтруд, Минфин и Минэкономразвития начнут прорабатывать вопрос о включении индексации в бюджет 2022 года. Напомню: в 2016 году начал действие закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам", — прокомментировал ситуацию Попов в своем Telegram-канале.

Журналист отметил, что большинство людей продолжают работать в пожилом возрасте из-за возникших финансовых нужд. По его мнению, устранение индексации в 2016 году негативно сказалось на жизни такой категории жителей страны, передает "Царьград".