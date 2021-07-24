Украинская команда ОИ появилась на корейском телеканале рядом со снимками из Чернобыля

Трансляция церемонии открытия Олимпийских игр на южнокорейском телеканале поразила зрителей своей креативностью. Представление стран-участниц сопровождалось картинкам-ассоциациям.

Население азиатских государств испытывает трудности с различием людей европеоидной расы. Администрация телеканала нашла выход и решила сопровождать появление команды на экране специальной картинкой, которая иллюстрировала бы то или иное государство. Так, спортсмены из Норвегии двигались рядом с картинкой рыбы, а участники из Гаити — на фоне снимков терактов.

Однако больше всего зрители удивились ассоциации, которая возникла у авторов идеи с Украиной. Проход украинской сборной сопровождался изображением четырех блоков атомной электростанции рядом с Припятью, передает "Царьград". Обычные корейские зрители не оценили этой шутки и даже попытались извиниться перед Украиной в социальных сетях.