Пушков: США не вытягивают военного присутствия сразу в нескольких странах мира

Президент США Джо Байден продолжает выводить войска со Среднего Востока. По мнению сенатора Алексея Пушкова, страна стала отступающей сверхдержавой.

Байден продолжает вести политику экс-президента США Дональда Трампа по выводу своих войск. Уже известно, что войска Соединенных Штатов до конца года покинут Ирак. В стране останутся только военные советники, пишет сайт 360tv.ru.

"Вслед за Афганистаном — Ирак. Администрации разные, логика одна: США не "вытягивают" широкого военного присутствия сразу в нескольких странах мира. США сегодня — "отступающая сверхдержава", — написал Пушков в своем Telegram.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей США и Ирака сообщили о намерении двух стран согласовать вывод войск из арабской страны. Сейчас официальные лица государств работают над соответствующим заявлением.