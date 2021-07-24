Посольство России в Японии призвало МОК исправить карту с украинским Крымом

Российское посольство в Токио призвало МОК и оргкомитет Олимпиады внести изменения в карту на официальном сайте, где Крым числится в составе Украины. Заявление появилось в соцсети.

В диппредставительстве отметили, что полуостров вернулся в состав России после референдума, где народ озвучил свое мнение. Крым является "неотъемлемой частью Российской Федерации", и вопрос о его территориальной принадлежности был давно решен.

На официальном портале Олимпиады есть раздел "Расписание и результаты", где и находится карта с государствами. Изначально Крым был отделен от Украины границей, однако позже официальный Киев поручил дипломатам "разобраться" с таким якобы инцидентом. Как позже заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, МОК исправил карту и "принес извинения за ошибку".