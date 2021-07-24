IT-специалист Мясоедов дал рекомендации по избавлению от слежки по снимкам

Злоумышленники могут отследить месторасположение человека по данным снимков, которые тот размещает в интернете. Об этом предупредил директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

Все снимки имеют информацию, когда и где были сделаны, и другие данные, которые могут сделать их владельца уязвимым. При отправке фотографий в социальные сети, через мессенджер или электронную почту аферисты могут перехватить личные сведения пользователя, передает "Прайм".

"Конечно, так происходит не всегда и многие онлайн-сервисы автоматически сжимают и очищают изображения от лишней информации, чтобы облегчить передачу тяжелых графических объектов. Но и в таких случаях сам факт отправки несет определённые риски", — отметил Мясоедов.

Он порекомендовал вручную очищать раздел "свойства" фотографии. Чтобы не делать этого самостоятельно, можно установить специальное приложение.