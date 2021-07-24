Взрослым россиянам запретили изменять данные при рождении имена на экзотические

Российские власти вели запрет на изменение данных при рождении имен на экзотические. Теперь взрослые Василии и Наташи не смогут поменять имя на Графа-Монте-Кристо или ЦЗПО.

Поправки вступили в силу в июле 2021 года, передает "Парламентская газета". Закон аналогичен тому, который был введен в 2017 году в отношении детей. Тогда ввели запрет на то, чтобы давать детям имена в виде буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов, комбинаций, бранных слов, рангов, должностей и титулов.

Однако в принципе менять имя в совершеннолетнем возрасте не запрещается. Можно выбирать даже необычные имена, такие как Серафима и Василиса. Для этого предлагают пользоваться Словарем русских личных имен от 2006 года, написанный Александрой Суперанской, сообщает "Царьград".

При этом поправки не имеют обратной силы. Если человек уже успел поменять имя на экзотическое, то возвращать на данное при рождении ему не придется.