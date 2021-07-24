Польский депутат предупредил Украину о драматичном финале после сделки по "СП-2"

Депутат из Польши Богдан Жоньца предрек темное будущее для Украины после сделки США и Германии по газовому проекту "Северный поток — 2". Об этом он заявил газете Nasz Dziennik.

Парламентарий также раскритиковал лидера США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Жоньца считает, что на данный момент образуется целый ряд союзов, деятельность которых не предвещает Киеву добра. К ним поляк отнес связи между РФ и США, США и Германией, а также Германией и Китаем.

По мнению депутата, последняя сделка Берлина и Вашингтона по "Северному потоку — 2" обернется для Киева мрачными временами. Жоньца подчеркнул, что при продолжающихся событиях вполне вероятно, что скоро "соседом Варшавы вместо Украины станет Россия".