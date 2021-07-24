Депутат Нилов оценил применение рекомендаций о вакцинации для удаленки

Рекомендации Минтруда РФ и Роспотребнадзора о вакцинации не должны распространяться на удаленно работающих сотрудников. Такое мнение высказал депутат ГД Ярослав Нилов.

Согласно совместным рекомендациям Минтруда и Роспотребнадзора, число переболевших и привитых сотрудников должно составлять не менее 80%. В случае отказа без уважительной причины работодатель может отстранить подчиненного без сохранения зарплаты, передает сайт 360tv.ru.

"Что касается сотрудников различных отраслей, которые работают дистанционно, я считаю, что на них не должна распространяться данная норма, поскольку они не представляют опасность", — отметил глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Единого регулирования для всех отраслей быть не должно, так как не все сотрудники находятся в постоянном контакте с людьми. Рекомендации должны различаться в регионах РФ в зависимости от эпидобстановки, добавил Нилов в комментарии ТАСС.