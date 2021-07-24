Финалист "Битвы экстрасенсов" оценил пророчество Сидика Афгана про Украину

Пророк-математик Сидик Афган предсказал украинскому Чернигову необычную судьбу. Этот город, по его мнению, может стать духовным центром мира будущего.

Афган при составлении своих пророчеств использовал математические подсчеты. Некоторые его предсказания сбылись. Речь идет, например, о распаде СССР, теракте 11 сентября в Нью-Йорке, приходе к власти Барака Обамы и государственном перевороте на Украине в 2014 году.

Мировой порядок в ближайшие годы, как считает афганский предсказатель, претерпит серьезные изменения. С 2025 года, по его мнению, начнется возрождение Советского Союза в новом формате. Центром интеграционных процессов станет украинский Чернигов.

Пророчества математика прокомментировал в эфире программы "Точка зрения" видеостудии Pravda.Ru финалист проекта "Битва экстрасенсов" Григорий Кузнецов. Нумеролог заявил, что восстановление СССР в новом формате действительно может случиться. Видит он и сближение держав, которые ранее считались непримиримыми соперниками.

Смущает Кузнецова только упоминание Чернигова. В необычную судьбу украинского города финалист "Битвы экстрасенсов" верит с трудом.