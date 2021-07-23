"Пытаются дискредитировать союзников": в ЦАР не поддержали медиакампанию против России

Журналисты издания Le Potentiel Centrafricain опровергли негативные заявления против инструкторов РФ в ЦАР. Они отметили, что россияне обучают военных для борьбы с врагами страны.

Корреспонденты назвали роль, которую играют в ЦАР специалисты из России, решающей в борьбе вооруженных сил республики (FACA) с боевиками из конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены". По их словам, именно благодаря россиянам жители республики могут заниматься повседневными делами и жить в безопасности, передает Федеральное агентство новостей.

.Журналисты раскрыли и деятельность провокаторов, которые пытались подорвать репутацию россиян. Так, жителям города Босангоа предлагали деньги за клеветнические заявления. Однако центральноафриканцы не поверили этим недружественным выпадам.

"Преступники "Коалиции" распространяли ложную информацию про деятельность россиян. Также они приписали им убийства восьми центральноафриканцев. Они пытаются дискредитировать наших ближайших союзников", — говорится в сообщении издания.

Боевики также хотели организовать демонстрацию против российских специалистов, но им не удалось этого сделать из-за веры центральноафриканских жителей в инструкторов. Граждане отказались от посещения мероприятия, посчитав нападки ложью и пустыми обвинениями.